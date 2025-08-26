Б лизки издирват възрастна жена на име Виктория, изчезнала в района на Втора МБАЛ – София.

За последно е видяна около 17:30 часа във вторник в стаята си в лечебното заведение, където е била настанена за изследвания.

Тя е излязла от болницата, след което следите ѝ се губят.

Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.

Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

Източник: NOVA