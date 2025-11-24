С офийската районна прокуратура обвини 26-годишен мъж за нанесена средна телесна повреда на жената, с която живее.

Според събраните доказателства на 21 ноември в с. Кубратово обвиняемият нанесъл удари с юмруци по главата и тялото, както и е скубал косата на жената, с която живее във фактическо съжителство.

Той е отскубнал цели участъци с коса от главата на жената, избил ѝ е зъби и ѝ е причинил множество кръвонасядания и отоци по цялото тяло.

Деянието е извършено с особена жестокост чрез продължително нанасяне на побой и в условията на домашно насилие, съобщават от прокуратурата.

Мъжът е бил задържа за срок до 72 часа.

Той е осъждан, като към момента е в изпитателен срок по предходно осъждане.

Източник: БТА