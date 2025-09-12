О рганите на реда разбиха наркоплантация край Хасково.

За деянието са задържани двама мъже на възраст 32 и 49 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Вчера около 18:00 часа след наблюдение на нива в землището на Хасково в местността Гьот тепе криминалисти са заловили двамата в момент на полагане на грижи за парцела с конопени растения.

Те са поливали засети в нивата 59 конопени растения с височина от два до четири метра в стадий на предстоящ цъфтеж.

Открити са още бидон, торов препарат, буркан с бяло прахообразно вещество, подлежащ на експертиза, маркуч към кладенец с помпа в работен режим и акумулаторна батерия.

Двамата са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство, допълват от полицията.

Източник: БТА