О ткриха наркооранжерия близо до Варна.

На 2 септември, при проведена специализирана полицейска операция по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“ на територията на ОДМВР – Варна, в землището на с. Въглен са намерени и иззети 40 бр. растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им.

В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления.

При проведените процесуално – следствени действия, в по – възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

Любомир Славов