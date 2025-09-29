Б ившият китайски министър на земеделието Тан Жендзян е осъден на смърт за приемане на подкупи, съобщава Синхуа.

Отбелязва се, че между 2007 и 2024 г. бившият министър, докато е заемал различни длъжности, е получавал подкупи в замяна на съдействие при бизнес операции и преговори по договори. Според източника общата сума на подкупите, получени от Жендзян, надхвърля 38 милиона долара.

Делото срещу бившия министър се проведе на 25 юли, по време на което той напълно призна вината си за корупция и изрази разкаяние. Впоследствие Жендзян беше осъден на смърт с двегодишна отсрочка. След изтърпяване на присъдата, тя може да бъде заменена с доживотен затвор, ако бившият министър не извърши други престъпления в определения срок.