И стински екшън като от криминален филм разтърси София броени дни преди Нова година. Задържани са баща и син, извършили въоръжен грабеж в магазин за алкохол от голяма верига в столичния квартал „Красно село“, потвърдиха от СДВР.

Малко след 19:30 ч. маскиран мъж нахлул в обекта, размахвайки автомат „Калашников“, и насочил оръжието към продавачката с ужасяващите думи: „Ще те убия, това е обир!“ Когато жената отказала да предаде оборота и натиснала паник бутона, нападателят я заплашил, че ще взриви граната. Тогава тя предала парите от касата.

ЕКШЪН В СОФИЯ: Въоръжен грабеж с автомат, полицията обгради цял блок! (СНИМКИ)

Грабежът продължил по-малко от 15 секунди, а отнетата сума е около 2000–2200 лева. Камерите за видеонаблюдение в магазина са заснели цялото нападение.

След светкавична полицейска акция районът бил отцепен, а блок в столицата – обграден от въоръжени полицаи и спецчасти. Двамата извършители били задържани – 65-годишният баща и 45-годишният му син, който се оказал добре познат на полицията.

По данни на прокуратурата, синът е осъждан за убийство през 2000 г., излежал е 15 години затвор, а след това е имал още ефективни присъди. Той е излязъл от затвора преди около половин година и сега е задържан за грабеж в условията на опасен рецидив. Бащата няма криминално минало.

Автомобилът, с който са избягали, както и оръжията – наподобяващи автомат и ръчна граната – са иззети. Предстои експертиза да установи дали са били истински. И двамата отказват да дават обяснения.

Задържани са за 72 часа, а на 1 януари прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

От СДВР подчертаха, че засиленото полицейско присъствие по празниците е помогнало за бързото им залавяне и призоваха гражданите да бъдат по-внимателни, а търговските обекти – да не съхраняват големи суми пари.