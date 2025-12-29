И стински екшън като от криминален филм се разигра тази вечер в столицата. Въоръжен грабеж в магазин за алкохол от известна верига вдигна полицията накрак и доведе до мащабна спецоперация в кварталите „Красно село“ и „Красна поляна“.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 ч., съобщиха от СДВР. Двама маскирани мъже, като поне единият е бил въоръжен, са нахлули в търговския обект на ул. „Ген. Стефан Тошев“. Те са заплашили продавачката, която им е дала наличния оборот. Сумата към момента е неизвестна, а жената не е пострадала.

По информация на управителя, камерите за видеонаблюдение са заснели целия грабеж, който е продължил не повече от 15 секунди. На кадрите ясно се вижда как единият от нападателите насочва оръжие към служителката. По първоначални данни оръжието прилича на автомат, но тепърва ще се установява дали е бойно.

След удара двамата извършители са избягали и са се укрили във вход на жилищен блок. Сградата е обградена от полиция, като униформените действат изключително внимателно, за да не застрашат живеещите в района.

В хода на операцията е открит и автомобилът, с който са се придвижвали нападателите. По информация на източници, в колата са намерени гранати, което допълнително ескалира напрежението.

Районът е отцепен, на място има над пет полицейски автомобила, спецчасти и линейки на Спешна помощ, които са в готовност при евентуален инцидент.

От СДВР потвърждават, че към момента няма пострадали, а операцията по задържането на извършителите продължава. Столицата отново стана сцена на дръзко и опасно престъпление, което разтревожи гражданите и постави службите в пълна бойна готовност.