С фатален край завърши сделка с имот. Мъж закла хладнокръвно строителен предприемач с нож насред улицата.

Трагедията се разигра а град Гиресун, в Северна Турция.

Явно недоволен клиент нападна и смъртоносно рани строителен предприемач във вторник следобед, след лют скандал около продажбата на къща.

Според местни източници, собственик на къщата продал имота си на предприемач, но по-късно купувачът разбрал, че същата къща е била продадена и на трето лице.

Ядосан от измамата, излъганият клиент си потърсил правата и загубените пари.

Спорът между двамата прераснал в агресия.

Продавачът извадил нож и намушкал купувача на улицата пред десетки свидетели.

На мястото били извикани екипи на спешна помощ, които откарали тежко ранения в болница. Въпреки усилията на лекарите, пострадалият починал.

Мястото на трагедията било отцепено и криминалисти извършили щателен оглед. Събрани са доказателства и свидетелски показания, а разследването продължава, за да бъдат изяснени всички обстоятелства.

Междувременно, извършителят на тежкото престъпление е задържан.

Той бил отведен в районното управление, където признал за нападението.

След първоначалния разпит съдът му постановил постоянен арест.

Жителите на Гиресун споделят, че са потресени от случилото се и настояват властите да предприемат по-строги мерки срещу измамни практики в сектора.

Мнозина коментират, че един обикновен имотен спор ескалирал до смъртоносна трагедия, която можела да бъде избегната.

Разследването продължава, а властите обещават да информират обществото за всяка нова подробност по случая, допълва "Марица".

Смъртта му предизвика напрежение сред местните жители, а инцидентът бързо се превърна в основна тема на разговор в региона и в социалните мрежи.