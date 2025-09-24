С фатален край завърши сделка с имот. Мъж закла хладнокръвно строителен предприемач с нож насред улицата.
Трагедията се разигра а град Гиресун, в Северна Турция.
Явно недоволен клиент нападна и смъртоносно рани строителен предприемач във вторник следобед, след лют скандал около продажбата на къща.
Според местни източници, собственик на къщата продал имота си на предприемач, но по-късно купувачът разбрал, че същата къща е била продадена и на трето лице.
Ядосан от измамата, излъганият клиент си потърсил правата и загубените пари.
Спорът между двамата прераснал в агресия.
Продавачът извадил нож и намушкал купувача на улицата пред десетки свидетели.
На мястото били извикани екипи на спешна помощ, които откарали тежко ранения в болница. Въпреки усилията на лекарите, пострадалият починал.
Мястото на трагедията било отцепено и криминалисти извършили щателен оглед. Събрани са доказателства и свидетелски показания, а разследването продължава, за да бъдат изяснени всички обстоятелства.
Междувременно, извършителят на тежкото престъпление е задържан.
Той бил отведен в районното управление, където признал за нападението.
След първоначалния разпит съдът му постановил постоянен арест.
Жителите на Гиресун споделят, че са потресени от случилото се и настояват властите да предприемат по-строги мерки срещу измамни практики в сектора.
Мнозина коментират, че един обикновен имотен спор ескалирал до смъртоносна трагедия, която можела да бъде избегната.
Разследването продължава, а властите обещават да информират обществото за всяка нова подробност по случая, допълва "Марица".
Смъртта му предизвика напрежение сред местните жители, а инцидентът бързо се превърна в основна тема на разговор в региона и в социалните мрежи.
HASSAS | Giresun'da satın aldığı evin başkalarına da satıldığını öğrenen vatandaş, parasını vermediği gerekçesiyle müteahhiti sokakta bıçaklayarak öldürdü.https://t.co/OMGQIad0hC— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 23, 2025