И .ф. главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишно момче. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. След касапницата, сърцето на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ-то марка "Хамър" в Слънчев бряг се поддържа изкуствено с медикаменти.

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение "домашен арест". В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - "задържане под стража". Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22 август, петък, предаде БНТ.