А рестуван е убиецът тройният убиец от село Люляково, който след като изби семейството си, е опожарил и родната си къща, информира Флагман, позовавайки се на местни жители на село Люляково, община Руен, които към момента са намират в центъра на населеното място, където 95 процента са от турския етнос.

ИЗВЪНРЕДНО: Младеж застреля цялото си семейство!

Криминалистите от ОДМВР Бургас са провели брилянтна операция по издирването и призоваването на убиеца. Водени са близо около час разговори по мобилния телефон с него, за да го убедят, че трябва да дойде на важна среща в центъра. Арестът е извършен току-що.

25-годишният Фахри Селим Мустафа е дошъл на срещата с ловна пушка, с която около 03:30 часа е влязъл в родния си дом и първо е застрелял майка си - Фатме Гюл на 47 години. Жената е спяла в леглото си. В друга стая са спели леля му Мюмю Гюл и 13-годишната му сестричка. Застрелял е и тях двете. По чудо се е измъкнало 7-годишното му братче, то е ранено в седалищните части, но е успяло да прескочи прозореца и да се добере до съседната къща, за да съобщи за случващото се у тях. В следващите 5 минути пламъци са обхванали къщата от вътрешната й част. До идването на пожарната имуществото вътре е изгоряло. Извадени са трите овъглени трупа.