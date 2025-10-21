25-годишен жител на село Люляково, община Руен, по необясними причини изби близките си в родната си къща, след което въоръжен се укри в близката гора.

Не е ясно към колко часа снощи се е разиграла кървавата баня в къщата, около 04:00 на разсъмване по-малкият му брат, който е малолетен, е успял да стигне до полицейския участък и да съобщи за случилото се.

Известно време момчето е било вцепеното от ужаса в дома си. То е чуло стрелбата в съня си и е успяло да се укрие докато по-големият му брат Фахри Мустафа се е саморазправил с майка им и леля им. Те са убити на място.

За това съобщи кметът на Община Руен Ахмед Ахмед.

Според БНТ,по първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето въпреки нараняването успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на Спешна помощ и е без опасност за живота. В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР-Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.

Полиция е отцепила дома им. Започнало е издирването на убиеца. Въоръжен е, още не е известно какво е оръжието. Фахри не е семеен.