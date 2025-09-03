Х ристина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг", почина, съобщи NOVA.

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Инцидентът в черноморския курорт се случи на 14 август в ранния следобед. 18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър наел мощното електрическо превозно средство и го подкарал по алеята в курорта. Изгубил контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качил на тротоара. Там блъска 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

Минути след трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.