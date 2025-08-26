Н аправени са всички изследвания и скенер, на който се потвърждава, че водещата причина за състоянието на пострадалото при инцидента с АТВ дете е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза - то е в кома. Това обяви на брифингд-р Христо Пседерски, реаниматор в болница „Пирогов“.

Детето не е контактно, не издава звуци, но е със спонтанно дишане, добави лекарят. Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението, каза още д-р Пседерски, цитиран от БТА. Предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници, добави той. По думите му медицинският екип следва алгоритъма за лечение, което засега ще продължи консервативно.

Детската реанимация в „Пирогов“, както и самото лечебно заведение е като малка детска болница, в която има контакти с всички болници, каза д-р Пседерски в отговор на въпрос защо се налага пациенти от други градове да бъдат транспортирани към лечебното заведение.

Медицински хеликоптер транспортира в понеделник от Бургас 4-годишния Мартин, който пострада с майка си при инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Малкият пациент бе настанен в Детската реанимация на „Пирогов“.