С лед кратката радост у медии и хиляди хора от обнадеждаващите вести, долетели от болницата в Бургас, че малкият Марти е в стабилно състояние и дори се е събудил от медикаментозната кома, ужасът продължава.

Сърцата на всички прегърнаха надеждата за добър изход и бяха отправени вълни от молитви за спасение и вяра в чудото.

По данни на родителите, обаче, детенцето е стабилизирано, но не се е събудило.

Марти е получил гърч, който е овладян от лекарите. За съжаление обаче, продължава да е в кома, не е дълбока, но все още не може да бъде събуден.

Не са добри, обаче, вестите за майката на Марти - Христина, тя е в клинична смърт. Животът ѝ се поддържа от медицинската апаратура по изкуствен път.

Това става ясно от публикация в мрежата от бащата на ангела Сияна Попова. Той бил помолен от близките на Марти и Христина да информира за актуалното им състояние.

“Молете се за тях! Дано Бог да е милостив!”, написа в мрежата Николай Попов

И пред NOVA Златка Соколова - бабата на Марти сподели тежката вест:

„Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди”,

Екпът ни е съпричастен с молтитвите на хората Бог да направи чудо и всичко да завърши благополучно.