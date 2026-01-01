Н а 1 януари 2026 г. България отбелязва една година, откакто е пълноправен член на Шенгенското пространство. На 12 декември 2024 г. Съветът на Европейския съюз реши проверките по сухопътните шенгенски граници на България и Румъния да отпаднат, писа NOVA.

Двете страни очакват присъединяването си към Шенген от 2010 г., когато Съветът на ЕС отчете, че са изпълнени законовите изисквания. В последвалите години, въпреки тази оценка и многократните призиви на Европейската комисия и Европейския парламент, в Съветът на ЕС не бе постигнато необходимото единодушие.

От 31 март 2024 г. и България, и Румъния вече прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Контролът по вътрешните въздушни и морски граници с тях също беше премахнат от тази дата. Това бе прието по време на Испанското председателство на Съвета на ЕС на 30 декември 2023 година.

На 1 януари 2025 г. България стана пълноправен член на Шенген. Въпреки притесненията в общественото пространство, че след влизането в Шенген и премахването на граничния контрол към България ще се засили миграционният натиск, това не се случи. На 22 декември директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов съобщи, че през 2025 г. има 70% снижение на мигрантския натиск, огромен ръст на разкритите престъпления, свързани с контрабанда, рекорден брой на разбитите престъпни групи, свързани с трафик на мигранти и др.

През октомври 2025 г. Министерският съвет одобри създаването на Национален механизъм за координация и контрол на прилагането на достиженията на правото от Шенген в България. Той ще извършва постоянен мониторинг върху ефективното и правилно прилагане на шенгенското законодателство у нас. В него ще участват ръководни представители на политическо ниво от всички институции, ангажирани с прилагането на шенгенските правила. Механизмът ще се ръководи от национален координатор по Шенген – заместник-министър на вътрешните работи, отговарящ за въпросите на ЕС.

Според него Шенген допринася за икономическото развитие, транспортния сектор и туризма, за улесняването на преноса на стоки и за популяризирането на България като туристическа дестинация. Положителните развития ще имат дългосрочен ефект и ще се увеличават с течение на времето, коментира той.