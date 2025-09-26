Б аба от Стара Загора е поредната жертва на ало измамниците.

Жена на 81 години е дала 25 400 лв и златни накити на различни непознати, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

На 18 септември жената е била въведена в заблуждение по схемата "Съдействие на полицията". На следващия ден тя за първи път предала сума пари в градинка, в близост до жилищен блок.

След това жената предавала пари и злато на 21-ви и 24 септември, пише БТА.

От полицията уточняват, че по случая е задържан 28-годишен мъж, който в последния ден взел от жената сумата от 11 хиляди лева.