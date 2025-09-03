Ч етирима младежи са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало около 23:36 ч. снощи на пътя между поморийските села Медово и Бата, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е възникнал след като лек автомобил "Опел Корса" с бургаска регистрация, управляван от 18-годишна жена с шест месеца стаж като водач, е катастрофирал самостоятелно. При движение с несъобразена скорост в участък с ляв завой, водачката е загубила контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна земеделска нива.

В автомобила са пътували още две момчета и едно момиче – всички от село Бата, Община Поморие. Четиримата младежи са без опасност за живота.

БТА припомня, че през август т.г. в курортния комплекс Слънчев бряг при друг инцидент, също с участието на млад водач, петима пешеходци бяха блъснати от АТВ. Пострадалите - три деца, жена и мъж, бяха транспортирани в болница с различна степен на наранявания. За лечение все още остават двама от тях.