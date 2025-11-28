П ешеходка е загинала при пътен инцидент в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало на кръстовището на улиците „Асен Халачев“ и „Васил Левски“. Сигналът е подаден в 11:15 часа. Според първоначалната информация 65-годишен водач на товарен автомобил при маневра е блъснал движеща се по уличното платно 80-годишна пешеходка. Жената е била транспортирана в тежко състояние в плевенската болница, където по-късно е починала. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата в Плевен.

По-късно през деня друг инцидент с пешеходци е регистриран и в Пазарджик. Две деца - момче и момиче са били ударени от джип, докато пресичали на пешеходна пътека на бул. „Кочо Честименски“ – в района между Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ и Професионалната гимназия по архитектура и строителство. Двамата младежи са получили охлузвания и натъртвания. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, съобщиха от полицията в Пазарджик. Това е втори подобен инцидент за три дни на пешеходна пътека в близост до училище в града. На 26 ноември жена пострада при пътен инцидент в района на Основно училище „Иван Батаклиев“, писа БТА.