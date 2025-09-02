А пелативен съд – Пловдив остави в ареста М. М., като потвърди взетата от Пловдивския окръжен съд спрямо него най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“, съобщи DarikNews.

На М. М. е повдигнато обвинение за това, че на 23 август в гр. Пловдив, в парк зад стадион „Христо Ботев“, е дал на Й. П. фентанил, което е довело до смъртта на момичето. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 100 000 до 300 000 лева. Той е позвънил на тел. 112 за помощ, но се е опитал да прикрие случилото, съобщавайки, че е открил починалото лице, докато се разхождал край парка.

Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата.

Апелативният съд прецени доказателствата по делото и прие, че въпреки ранния етап на разследването от обясненията на М. М. и показанията на трима свидетели, както и от първоначалното заключение на медиците, извършили аутопсията на момичето, преценката на окръжния съд, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на М. М. към деянието, е правилна.

От представеното предварително заключение на съдебно медицинска експертиза на пострадалата Й. П. се установява, че причината за смъртта е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.

Съдът намира, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши престъпление, ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка за неотклонение. От приложената справка за съдимост се установява, че на обвиняемия, макар и да не е осъждан, е налагано административно наказание за извършено от него престъпление - притежание на високорискови наркотични вещества в маловажен случай.

Определението на апелативния съд е окончателно.