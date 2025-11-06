Ш окиращо престъпление разтърси столичния квартал, научи NOVA. 41-годишна жена е намерила смъртта си след жесток побой на строителен обект точно зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в София.

По информация на източници от разследването, охранителят на строежа е нанесъл множество удари на жената. Малко по-късно тя е починала от тежки вътрешни кръвоизливи.

Мъжът първоначално отричал да има участие, но след като е бил изпробван с детектор на лъжата, уредът категорично показал неговата вина. Това принудило охранителя да бъде задържан на място.

Жертвата е софиянка и е била в неизвестност преди убийството. Семейството ѝ я е търсило.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследващи работят по всички версии около жестоката трагедия.