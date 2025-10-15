Т ормоз в училище накара дете да сложи край на живота си. Във френския град Саргемин, департамент Мозел, деветгодишно момиче на име Сара е било открито мъртво в дома си. Според предварителните данни от разследването, смъртта е резултат от самоубийство, а основната причина – продължителен тормоз в училище заради наднормено тегло.

Според информация на Daily Mail, детето е оставило прощално писмо до родителите си. Прокуратурата потвърждава съществуването на писмото, но не разкрива съдържанието му.

Майката на момичето разказва, че дъщеря ѝ е била постоянно подложена на подигравки и унижения от съученици. По думите на близка приятелка, група от седем ученици редовно я обиждали, наричайки я „грозна“ и „глупава“. „Всеки ден ми казваше, че повече не издържа. Надявах се нещата да се променят, но не се случи“, споделя момичето.

Друг ученик потвърждава, че тормозът се е случвал и извън училище. „В час тя се смееше, но децата често я обиждаха. Училището трябва да е място за учене, не за подигравки“, казва той.

Местните власти съобщават, че училището е било предварително информирано за случващото се. Регионалното образователно управление и кметът на Саргемин Марк Зинграф изразиха дълбоки съболезнования и определиха трагедията като „шокираща и опустошителна за общността“.

Бившият френски премиер и министър на образованието Габриел Атал също реагира в X (Twitter), наричайки тормоза „бавен, отровен процес, който разрушава самочувствието и може да доведе до най-лошото“.

Пред училището бяха положени бели рози в памет на Сара.

*Източник: GlasNews