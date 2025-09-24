П олицията издирва 68-годишния Стоян Крумов Илиев от Шумен по молба на близките му, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът е в неизвестност от 19 септември. По всяка вероятност е бил облечен с работно облекло, долнище на анцуг и черни маратонки.

Той е висок около 178 сантимента, със слабо телосложение и зелени очи. Мъжът има челно оплешивяване, дълга коса и брада. Характерно за походката му е, че леко накуцва.

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат данни за местонахождението му - да подадат сигнал на телефони с номера 112 или 054800588, предаде БТА.