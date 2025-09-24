64-годишен мъж е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

Инцидентът е станал около 11.23 часа във вторник, информира местната полиция. 64-гдоишният шофьор управлявал лек автомобил "Нисан Кашкай" с несъобразена скорост. В условията на десен завой, шофьорът губи контрол над колата, навлиза в насрещната пътна лента и се блъска челно в правомерно движещия се там джип "Тойота Рав 4", с бургаска регистрация. Шофьорът на блъсната кола е израелски гражданин, живеещ в село Караново.

Шофьорът на "Нисан"-а е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. С линейка той е транспортиран за лечение в болница "Сърце и мозък". Има опасност за живота му, предаде БГНЕС.

В същата болница е отведен и другият водач, но той е само с контузия на гръдния кош и няма опасност за живота му.