М итническите служители от Териториална дирекция Митница Русе и гранични полицаи от ГД „Гранична полиция“ задържаха 7287 текстилни изделия, 160 парфюма, 80 чифта спортни обувки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, както и нелегално пренасяни 10 800 сашета сексуални стимуланти. Стоките са открити при проверки на два автобуса близо до границата на България с Румъния, съобщиха от Агенция "Митници".

При един от случаите на 15.08.2025 г. на път I-5 в района на град Бяла посока Румъния е спрян за проверка автобус с турска регистрация. В автобуса пътували четирима пътници от Турция през България за Румъния. Превозното средство е насочено от служителите на ГД „Гранична полиция“ до халето за щателна митническа проверка на ТД Митница Русе. Водачът –турски гражданин, декларира, че пренася чували, чанти и кашони с текстилни изделия.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват 6287 мъжки панталона, спортни мъжки, дамски и детски екипа и долнища, брандирани със словни и фигуративни изображения на световноизвестни търговски марки, както и 500 тениски с логата на национални и клубни футболни отбора. Открити са още 160 парфюма и 80 чифта спортни обувки също с обозначения на известни марки. В придружавания багаж на шофьора са открити и 10 800 сашета сексуални стимуланти.

Няколко дни по-късно на 19.08.2025 г. на главен път Русе – Силистра при напускане на територията на страната посока Румъния мобилен екип на ТД Митница Русе спира друг автобус с турска регистрация, управляван от турски гражданин. В личния багаж на едни от 12-те пътници са открити 500 спорни долнища и панталони.

Според писмените обяснения на шофьора и пътника стоката е закупена от Турция и я пренасят за Румъния, но нямат документи за въвеждането й на територията на Европейския съюз. Стоките са задържани, а на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.