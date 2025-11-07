Т рима мъже са арестувани от полицията за кражба на огромна сума пари, злато и бижута от частен дом в Добрич. За това съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна.

Всички задържани са от село Присад, община Генерал Тошево. Я.Я. (42 г.), В.Д. (47 г.) и С.С. (41 г.) са обвинени за това, че в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, и чрез използване на технически средства, са отнели голяма сума пари и голямо количество златни накити от частен дом, намиращ се в град Добрич.

Тримата са добре известни на органите на МВР и на прокуратурата, като вече са били осъждани. В.Д. и С.С. към момента са в изпитателен срок по предходни осъждания.

Кражбата е извършена на 1 ноември 2025 година през нощта. От частен дом са откраднати сумата от 30 000 евро и 4700 румънски леи, както и над 160 грама златни накити на стойност 86 190 лева

Предстои исканията за налагане на най-тежката такава – „задържане под стража“, да бъдат внесени за разглеждане.

Любомир Славов