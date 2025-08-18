З адържан е убиецът на Димитрина Грозева в Първомай, чийто съпруг е полицай – Здравко Грозев. За престъплението е арестуван младеж.

КЪРВАВ УЖАС: Убиха жена на полицай в Първомай

По непотвърдена информация, той не е влязъл в дома с цел грабеж, а мотивът за убийството е бил друг. Задържаният е познато лице на семейството, а охранителните камери са го заснели с маска, именно по тези следи са тръгнали разследващите, пише "Блиц".

Младежът е задържан в столичния "Студентски град", като около блок 13 в квартала имаше засилено полицейско присъствие във връзка с тежко криминално престъпление. Полицаите са задържали извършител на убийство, като се оказва, че това именно убиецът на Грозева.

Жената е била убита малко преди полунощ, докато той е бил на работа в дежурната част на районното управление. Нападателят е проникнал в дома, а когато Димитрина се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, той я е намушкал с нож в областта на шията.

Жената е починала от остра кръвозагуба. На ужасяващата гледка се е натъкнал тази сутрин синът ѝ, който е на 18 години. Семейството има и друго дете – студентка в Пловдив.