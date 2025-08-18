Т ежко престъпление разтърси Първомай!

Съпругата на местен полицай е била убита снощи, докато той е бил на работа, съобщи TrafficNews.

Основната версия за ужасяващото престъпление е опит за грабеж.

Според една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана с нож.

Съседи твърдят, че в дома на жертвата са влезли маскирани мъже.

В градът гъмжи от полиция и тече издирване на извършителя.

По информация на TrafficNews трупът е открит от сина на жертвата. Момчето се е прибрало около 2:00 часа през нощта и е заварило входната врата отворена, а на прага – окървавената си майка.