С поред разузнавателен доклад, цитиран от вестник „Таймс“, върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има резервен план за бягство от страната, в случай че силите за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират.

Според британското издание, 86-годишният аятолах планира да избяга с малък кръг от до 20 сътрудници и членове на семейството.

„План Б“ засяга Хаменей и неговия много тесен кръг от сътрудници и семейство, включително сина му и номиниран за наследник Моджтаба Хаменей“, каза източник от разузнаването пред вестника, отбелязвайки, че Хаменей ще избяга в Москва, тъй като „няма друго място за него“. Хаменей „се възхищава на Путин, докато иранската култура е по-близка до руската“, добави той.

Според същите източници планът за бягство е базиран на този на бившия сирийски президент Башар Асад, който е напуснал Дамаск със самолет за Москва.

Според разследване на Ройтерс от 2013 г., общото състояние на Хаменей в организации и фондации се оценява на 95 милиарда долара, включително недвижими имоти и компании, които той притежава и контролира.

През последните дни Иран е обхванат от вълна от протести.