Н еделният брой на вестник „Телеграф“ на 14 септември предупреждава за две актуални измамни схеми:

– в едната мними проповедници обикалят от врата на врата, за да печелят доверието на самотно живеещи хора и овдовяли пенсионери, представяйки се за тяхно семейство. Разновидност на сектантите са мними религиозни дейци, които уж доставят дарения от църква в чужбина и изискват пари за доставката.

- Втората група измамници продават евтини дърва за огрев, но след като приберат аванса за трупите, духват и повече не се появяват, а излъганите пият една студена вода. Общото между едните и другите е, че измамниците не действат на сляпо, а „атакуват“ жертвите си подготвени. Те знаят лични подробности за хората, които възнамеряват да излъжат, и в много от случаите стратегията им е печеливша.

И Още:

- За какво спорят великотърновският митрополит Григорий и археолози, работещи в епархията му. Защо и как владиката се опитва да спре разкопките на близо 700-годишната средновековна манастирска църква, която сензационно откриха до село Самоводене.

- Кой политически лидер смята, че не е отговорно да правиш вотове на недоверие, само за да бръмчиш и кой министър смята, че правителството може да е трудно и да скърца, но то няма алтернатива в момента

- Риалити героинята Джулиана Гани кръсти сина си Кай, а християнската вяра прие и и внучката на тв водещата Гала – Лора – още за радостните събития – в „Телеграф“

- Годините са само цифра – примата Йорданка Христова, която представяме в рубриката „В главната роля“ е истинско доказателство за това

- Интервюто на броя е с рапъра Иван Динев-Устата, който споделя впечатленията си от пътуването си до Корея, плановете на дъщеря му, която догодина е абитуриентка и вкусовите му експерименти в Корея с тамошно барбекю, водорасли, нещо като пача и др.

- Кой вековен храм в най-дългото село у нас е магнит за туристи – ще разберете от „Телеграф“

- Как и защо Западна София ще си отдъхне от тирове

- Къде и защо шестокласник превръзва пациенти и им мери кръвното, а те му казват "докторе" - в рубриката "Герой на седмита е дете с мечта да стане лекар и дарба за това

С вестника както всяка неделя получавате най-вкусното приложение с кулинарни рецепти – само докато ги четете, вече усещате аромата на гозбите и качвате килограми. Осем страници с игри и забавления са подаръкът към читателите на „Телеграф“!