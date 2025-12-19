И спанските елитни тимове Алавес и Бетис не са се отказали от идеята да привлекат защитника на Левски Майкон, научи "Мач Телеграф". Припомняме, че авторитетният вестник "AS" разкри преди около месец, че двата клуба се интересуват от бразилеца и дори са изпратили запитване за цената му. Медията уточни, че от "Герена" са поискали 4 000 000 евро за Майкон, който прави страхотен сезон със синия екип. "AS" определи тази сума като "достъпна цена", а евентуалното привличане на бразилеца от тим от Ла Лига като "изгодна сделка".

„В Испания отбори като Алавес и Бетис вече са отправили запитвания за Майкон. Левски е определил цена от 4 милиона евро за трансфера му. Отбори от Франция, Италия и арабските страни също проявяват интерес към бразилския футболист на Левски. Той е един от онези играчи с достъпна цена, който би могъл да се превърне в изгодна сделка, интересен и фин вариант за стегнат трансферен пазар като този през януари. Късният пробив на играча в по-малко позната лига го направи по-достъпен”, пише "AS".

