"Няма как да ме търсят за национален селекционер, тъй като от вчера съм си изключил телефона. Мислех само за Азербайджан и се готвим за Чехия и Португалия", това обяни треньорът на младежите Александър Димитров след 1:1 с Азербайджан. Неговото име бе сред спряганите такива.

"Доволен съм много от старанието и желанието на играчите. Опитът да спазват тактическата дисциплина и поставените задачи. Радвам се, че вкарахме гола. Виждаме слабости при статичните положения в защита и трябва да работим. Като цял, съм доволен от отношението на играчите в тези два мача, защото навън явно се играе футбол срещу уж по-слаби отбори. Чехия днес едвам биха в Гибралтар с 2:1. Тук мачът ни беше двуостър и двата отбора можеха да се поздравят с победа. Имахме две 100%-ови положения. Доволен съм от атаката при изравнителния гол. Това, което тренираме - агресивен футбол в нападение с ротации, интересни неща - хареса ми, че играчите се стараят да го правят. Забележката ми е при статичните положения", стартира Димитров.

"Много важен момент беше изравнителният гол. Той ни върна в мача. За съжалние, не успяхме да се възползваме бързо, защото полувремето свърши. Знаех, че през втората полувреме азерите ще отпаднат физически, но не го използвахме това. Спряхме им контраатаките пред нашето поле, което също имам малко претенции там. Знаем, че те разчитат на контраатаки и статични положения. Бяхме дали задачи на състезателите кое и как да противодействат, но все пак имахме съперник, който се развива много добре и вървят силно. Имат клубен отбор в Шампионска лига и поздравявам българските треньори там. Няма страна, която да подценяваме. Следим представянето на Чехия и Португалия, гледахме Португалия с азерите. Благодарение на президента на федерацията ни успях да гледам мачовете им на Европейското първенство през лятото - много класни състезатели. Не ни е за пръв път да играем срещу такива отбори. Играхме наскоро с Германия, Полша, Сърбия, Холандия, Швейцария. Германци продадоха Волтемаде за 85 милиона евро. Трябва да бъдем перфектни, за да излезем достойно от двата мача", продължи той.

