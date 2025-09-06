Т реньорът на Монтана Анатоли Нанков разкри пред „Мач Телеграф“ какво е заварил в тима, след като наследи Танчо Калпаков начело. Той е на мнение, че двете последователни победи над Септември Сф и Добруджа са довели до допълнителен импулс.

„Хубавото е, че ядрото на отбора от миналата година се е запазило. Това е оптимистично. Да, предстои ни още много работа. Трябва да се вземат още нови попълнения, защото нивото между Първа и Втора лига е много по-различно. Постигнахме две поредни победи и това определено може да даде допълнителен импулс. Това е чудесна предпоставка за добри игри. По-трудното тепърва предстои и не бива по никакъв начин да се заблуждаваме.

Хубаво е, че успяхме в два последователни мача да вземем пълен комплект от точки, но ни чака много работа. Сега предстои една контролна среща със Славия в София. Искам да видя новите попълнения как биха се справили, защото изостават с подготовката. Не са играли официални мачове, а това не е добре и трябва да влязат на терена. Надявам се да успеем да се подготвим по възможно най-добрия начин и да сме на 100% за срещата с Ботев Пд. Мисля, че повече няма да привличаме нови играчи. Дано момчетата да се справят. Аз вярвам в тях и съм сигурен, че могат да го направят. Имаме добър състав и виждам силен колектив, а това е страхотно“, заяви Нанков.



Петър-Делян Иванов