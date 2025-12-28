Б ившият играч и треньор на ЦСКА Ангел Червенков коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима през есента. „ЦСКА може и по-добре да се представи. В този клуб изискванията са максимални и това е. Така е било винаги. Като цяло оценката е положителна. Нещата се развиват. Виждаме, че се правят опити за подсилване на отбора. Това е много правилно. Видя се, че ЦСКА се стабилизира и доминира в повечето мачове. С изключение на мача с Левски, но там пък ЦСКА извлече максимума и победи. Тактически беше изигран много правилно мача. Това, а и не само то, е заслуга на Христо Янев. Той успя да промени много неща и най-вече отношението на футболистите към играта. Видяха се и положителни неща, но имаше и пропуски“, коментира доскорошният треньор на Миньор Пк.

„Има върху какво да се работи и то много сериозно. Нещата тепърва се изграждат. ЦСКА трябва да има доста варианти като тактически схеми. Въпросът е да не те прочетат, защото ако това се случи ставаш много уязвим. Във всички линии трябва да се потърсят нови играчи. В защитата нещата не изглеждат, както трябва. Имаше мачове с доста колебания. Това трябва да се изчисти. На първо място трябва да се изгради една стабилна защита и тя да е основа на всичко. В средата на терена също се вижда, че има нужда от подсилване. Трябва един много креативен човек, който да е зад нападателите. Да ги извежда и да бъде опасен. Ето'о може да го прави това, но трябва вътрешен опорен халф. ЦСКА трябва да е остър и по фланговете. Трябва човек, който да може да играе един на един. В България са малко тези футболисти. Това вероятно всички в ЦСКА го знаят. Аз се надявам да видя още по-добри игри през пролетта. Трябва да се гони Европа. За мен това е критерият за ЦСКА. Купата вероятно е приоритет, но в никакъв случай отборът няма да се откаже от титлата. Това е в гените на ЦСКА. Има ли възможност, трябва да се атакува всеки един трофей. Сега за Купата играем с ЦСКА 1948 и ще е много сериозен двубой. Те имат доста добри футболисти в състава си и трябва да се подходи много сериозно към тази среща“, завърши Червенков.

