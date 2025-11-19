А пелативната комисия намали наказанието на Локомотив Пд, наложено от Дисциплинарната комисия след градското дерби с Ботев. Припомняме, че в края на първото полувреме двубоят на "Лаута" беше прекратен заради хвърлена бутилка от трибуните, която удари в главата вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

Заради този инцидент "жълто-черните" получиха служебна победа, а освен голямата финансова глоба, "смърфовете" бяха наказани да изиграят следващите си три домакински мача без публика. Именно това решение е променено от Апелативната комисия и срещите без фенове са намалени на двe, а един двубой ще се проведе със затворен сектор - трибуна "Бесика".

Ето какво написаха от АК:

"РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г.

ДЕЛО №17/19.11.2025 г.

Относно: Жалба на ПФК „Локомотив 1926” гр. Пловдив, срещу решение на ДК от 04.11.2025 година

Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/26 изменя решение на ДК, като вместо „забрана за игра пред публика“ за 3 срещи, се налага наказание „забрана за игра пред публика“ за 2 срещи и „частично затваряне на стадион“ за 1 среща, затваря – трибуна „Бесика“.

Потвърждава останалите решения на ДК от 04.11.2025 г. взети по отношение на ПФК „Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване".