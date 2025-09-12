Д омакинските мачове на Арда срещу ЦСКА и Черно море от Първа лига ще се играят в Стара Загора.
"Поради ремонт на тревното покритие на стадион "Арена Арда" в Кърджали, отложената среща от 5-ия кръг на Първа професионална лига между отборите на ПФК Арда Кърджали и ПФК ЦСКА София, насрочена за 18 септември от 17:30 часа, и срещата от девети кръг на Първа лига между отборите на ПФК Арда Кърджали и ПФК Черно море Варна, насрочена за 22 септември от 18:00 часа, ще се играят по програма на стадион "Берое" в Стара Загора, вместо на стадион "Арена Арда" в Кърджали", се казва в съобщение на БФC.