Арда уреди беларуски талант, който ще подпише дългосрочен договор с клуба. "Мач Телеграф" научи, че тимът от Кърджали ще вземе от Ислоч Минск 20-годишния защитник Кирил Гоманов, който има цели 13 мача за младежкия национален отбор на Беларус. Бранителят е висок 189 сантиметра и е твърд титуляр за тима си през последния сезон. Той се е отчел и с четири гола, което е отличен показател за защитник. Към днешна дата цената на Кирил Гоманов според "Тransfermarkt" е 300 000 евро.
