Б ерое изглежда напълно обречен преди гостуването си на ЦСКА. Дори и в състоянието, в което се намират „червените“ в момента, те пак би трябвало да са фаворити в предстоящия сблъсък на „Васил Левски“. Това е така, не само защото исторически предимството на „армейците“ в директните сблъсъци е голямо. А конкретно в тези вече 2 години и половина, в които клубът е управляван от Ернан Банато, най-тежко на „зелените“ от Стара Загора е именно срещу ЦСКА. В този период Берое игра срещу 19 съперника в елита и най-лоши са показателите му именно срещу „червените“. И то, въпреки че последните две първенства бяха кризисни за ЦСКА. В този период двата отбора се срещнаха в 6 срещи, в които Берое загуби 6 пъти при голова разлика 1:14. Освен всичко друго - авторът на единственото попадение за „зелените“ в тези срещи, няма да играе утре.

Става дума за Алберто Салидо, който се контузи и беше сменен принудително в предишното домакинство на тима му срещу Монтана. Салидо се разписа срещу ЦСКА през пролетта на миналия сезон. Тогава двата отбора попаднаха в една група в плейофите – втората четворка. „Червените“ посрещнаха заралии на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, а Берое поведе с уникален гол на Салидо от центъра. При лош пас в средата на терена испанецът стреля без да обработва топката и прехвърли, излезлият напред Фьодор Лапоухов. След това ЦСКА обърна мача до 2:1, като това беше най-трудният успех в изминалите 6 мача. Другата по-измъчена победа за „червените“ пак беше домакинска, но не в София – с 1:0 в Благоевград след спорна дузпа. От другите 4 успеха на ЦСКА - три са със 3:0 и един с 2:0.

За тези две години и половина Берое няма спечелена точка и срещу Лудогорец, но от по-малко мачове – 4. Другите два най-трудни съперника на заралии са Ботев Пд и Локомотив Сф, но срещу тях има поне равенства – две срещу „канарчетата“ и едно срещу „червено-черните“. Най-успешно в този период Берое играе срещу Септември – 3 победи от 3 мача. И исторически, и в момента обаче най-трудно си му е срещу ЦСКА.

Още разработки четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX