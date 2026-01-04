Асен Караславов е бивш български футболист, който остави следа в родния футбол в отборите на Славия и Ботев Пд, а в Германия игра за Гройтер Фюрт, където постигна промоция в Бундеслигата. След края на кариерата си като футболист Караславов се насочи към ръководни постове във футбола, като заемаше такъв в Ботев Пд, а от няколко сезона е и спортен директор в Крумовград, който се отказа от участие в професионалния футбол и към днешна дата е дълбоко в аматьорските лиги. Пред „Мач Телеграф“, той говори за ситуацията във футбола ни:

- Г-н Караславов, следите ли Първа лига тази година и по-интересна ли е според Вас?

- Разбира се, че следя първенството, тази година е най-интересното от доста време, Лудогорец вече има явна конкуренция. Не е сигурно за мен кой ще стане шампион, но очаквам четири, а и повече тима да са разделени само на няколко точки от първото място.

- Значи не мислите, като масата от футболни хора в България, че битката ще е само между Левски и Лудогорец?

- Аз мисля, че и ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се намесят в борбата за титлата. Страхотна битка за първото място ни очаква през пролетта и аз, като футболен човек, се радвам, че ще е така. Винаги съм гледал положително на нещата. Левски направи много силен ход лятото, когато задържа треньора си, за което поздравявам ръководството им. Веласкес имаше възможност в достатъчен период да наложи своите виждания за футбола и ето го резултатът. Практиката ми е показала, че на един треньор трябва да му се даде поне две подготовки да направи с отбора и тогава да му се искат резултати. За съжаление тук в България повечето президенти нямат търпение към треньорите, което води и до объркване у самите футболисти.

- Обръщаме темата към Крумовград. Защо този отбор от фактор в първенството стигна до това да се състезава в окръжните групи в момента?

- Както казахте Крумовград бе сред най-добрите отбори в елита. Не е случаен факта, че играхме и в шестицата, където направихме силни мачове срещу Лудогорец, Левски и ЦСКА. В момента сме в окръжните групи, но целта е до няколко години стъпка по стъпка да сме обратно в елита, тази година гоним задължително влизане в Трета лига. В момента цялата Първа лига е пълна с наши футболисти и в Локомотив Пд, Арда, Локомотив София, това показва колко професионално сме работили. Проблемът на Крумовград беше, че нямахме стадион, годен за Първа лига и трябваше да играем в Пловдив, губехме така подкрепата от трибуните, което е важно във футбола. Сега се надяваме, когато достигнем отново най-високото ниво във футбола ни, да имаме база и стадион, за да функционираме нормално. Вече стартирахме зимната ни селекция, привлякох опитен играч, който е с етикет за Първа лига, става дума за Благой Макенджиев.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ