Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата с Локо Сф за Купата на България. Той коментира и загубата от Черно море във Варна с 2:0.

„Винаги очаквам победата от ЦСКА. За съжаление, не винаги се получава. Би трябвало сега да спечелим. Мачовете за Купата на България са различни. Всеки мач е финал. Така трябва да се настроят. Особено като е един мач. В една среща всичко се случва. Не успяха да се представят на ниво играчите в последната среща. Това е ситуацията и трябва да се вдигнат. Черно море искаше повече победата и я взе. Успяха да победят с хъс и желание. За съжаление, и това го има във футбола. Случват се такива загуби. На няколко пъти късметът беше на страната на ЦСКА, но сега не беше така. Срещу Локо Сф ще има здрава битка и трябва да бъдат концентрирани от първата до последната секунда".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX