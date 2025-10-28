Ц СКА размаза с 5:1 Берое преди 2 дни и записа най-убедителната си победа от началото на сезона. Безспорно „червените“ имаха нужда от такъв успех, с който да повдигнат сринатото си самочувствие след лошите резултати в първите кръгове от първенството. Все още има много мачове до края на първенството и не е ясно дали разгромът над „зелените“ от Стара Загора ще остане най-големият в полза на ЦСКА до края на шампионата. Но ако остане, Берое ще се нареди на трето място сред тимовете, над които „червените“ най-често са записвали най-големите си победи в отделните първенства.

Справка в статистиката показва, че най-често големият бой от „червените“ е изяждал Спартак Вн. Така беше и през миналия сезон. Тогава за осми път най-големият успех бе постигнат срещу „соколите“. Това се случи в символично домакинство в Пазарджик, а двубоят завърши 5:0. Разгромите над варненския тим са със 7 различни резултата, като споменатото 5:0 се повтори за първи път. Пак с 5:0 е най-големият им триумф и през 1952-а.

Най-голямата победа в историята на ЦСКА, а и на българския футболен елит, е с 12:0 през 1951 над Дунав (тогава Торпедо Русе). Още два пъти „червените“ са стигали до двуцифрен брой попадения – при 10:1 срещу Черноморец през 1986/87, както и 10:2 срещу Берое през 1991/92. Специално в онзи мач със старозагорци се получиха няколко куриоза. Таблото на стадион „Българска армия“ очевидно по онова време нямаше място за изписване двуцифрено число срещу името на единия отбор и вместо 10:2 светна 0:2. Друг куриоз беше, че в средата на първото полувреме Берое изравни и резултатът стана 2:2, като вторият гол на „зелените“ дойде след сериозна грешка на вратаря на „червените“ - легендата Георги Велинов. При изстрел от фал на Димитър Сивов топката мина през ръцете и краката му и спря в мрежата. Тази на Берое пък постоянно се тресеше и в 60-ата минута резултатът стана 9:2. В последните 30 минути пък вратарят на „зелените“ от Стара Загора - Стойчо Драгов се разпази и имаше огромно желание да не пусне двуцифрен брой голове във вратата си. Десетият обаче все пак падна. Това стана след фал в 90-ата минута – автор на гола бе Кирил Метков, а съавтор е Йордан Лечков.

Много от най-големите победи на ЦСКА в даден сезон са си останали и до днес като най-тежки загуби за потърпевшите противници. Ботев Вр например от никого не е губил с повече от онова 1:8 срещу „червените“ през сезон 1971/72. След това по една победа със същия резултат над врачани са записали Берое и Лудогорец, като с това изравниха, но и не подобриха този рекорд. Ботев Пд, Любимец, Славия, Академик Вн, Спартак Пл, Торпедо Пл, Черноморец Бс, Раковски Рс, Марица, Ямбол столичния Завод 12, подвизавал се в елита в средата на 50-те години, са тимовете, които не са получавали никога по-тежки удари, от тези, поето от ЦСКА.

Любопитно е и това, че между 2009-а и 2013-а в 4 поредни сезона най-големите победи на „червените“ все бяха на чужд терен. В три от гостуванията „армейците“ печелеха с 5:0 – Локомотив Пд, Монтана и Пирин ГД и 4:0 срещу Черноморец.

Специално в предходните 5 сезона ЦСКА рядко стигаше до много големи победи, като тази над Спартак Вн преди няколко месеца е най-изразителната в този период. Останалите все бяха с 4 гола разлика. Ботев Пд бе победен с 4:0 през 2023/24, а Ботев Вр с 5:1 и 4:0 в предишните два шампионата.

Освен споменатото 10:2 през пролетта на 1992-а, другите сезони, в които най-тежко разбитият тим е Берое, са 1980/81 и 2005/06 все с по 7:0, както и през 2017/18 и 2019/20, когато бяха записани победи с 5:0 и 4:0.

Остава да видим дали през този сезон ЦСКА ще има сили за още големи победи с 4 или повече гола разлика или случилото се срещу Берое преди няколко дни ще си остане като един моментен фойерверк.

