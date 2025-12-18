О т Берое са изпратили скаут в Португалия да проучи пазара, научи „Мач Телеграф“. Няколко футболисти са попаднали в полезрението на старозагорци, но до тяхното привличане трудно може да се стигне. Причината е, че „зелено-белите“ нямат възможност да платят особено голяма трансферна сума. Снощи човек от клуба е наблюдавал срещата между Фарензе и Бенфика за Купата на Португалия и по всяка вероятност ще се стигне до преговори за играч от халфовата линия на Фарензе. Старозагорци ще гледат да се подсилят още с нападател и вратар, а техният скаут ще се прибере в България чак след Нова година.

