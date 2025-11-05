Р емонтните дейности по спортна база "Берое" в Стара Загора продължават по предвидения план. Това показа проверка на БТА на място. След започналите ремонти по самия стадион "Берое" през юни, от миналата седмица се реновират и тренировъчните игрища над спортното съоръжение, а през настоящата започна възстановяване на терените на бившия стадион "Локомотив" в града.

След последния домакински мач на футболният Берое старши треньорът на тима Алехандро Сагерас определи условията за тренировки като ужасни и посочи това като основна причина за лошите резултати на отбора в последните мачове. Той показа видеоклипове пред журналистите от подготовката на тима, на които се вижда изключително лошото състояние на терена, на който Берое провежда своите занимания.

От своя страна кметът на Стара Загора отговори на старши треньора са пост в социалната платформа Фейсбук с пет основни точки. Градоначалникът посочи, че терените са безвъзмездно предоставени на ПФК “Берое” за използване и поддръжка, а тяхното състояние се е влошило точно поради липсата на такава от клуба. „Общината пое да възстанови терените, за да не бъде тотално съсипана базата. Миналата седмица пуснах клип при стартирането на обновяването на най-северния терен над стадион Берое, а сега качвам и клип от ремонта на стадион Локомотив“, написа Живко Тодоров.

Той уточнява, че ПФК “Берое”са поискали да тренират на официалния терен на стадиона, който също се поддържа от общината, но е отказано, защото това ще влоши състоянието му. В последната засегната точка от кмета става ясно, че със съдействието на ФК “Верея” и Общината, на ПФК “Берое” ще бъде предоставена временно базата в старозагорски квартал ”Кольо Ганчев” за тренировките на тима.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX