А танас Рибарски бе обявен официално от БФC за нов селекционер на България U19. Той заменя на поста Тодор Симов, поел младежите след като Александър Димитров застана начело на мъжете.

В щаба на Рибарски влизат като помощник-треньори Данаил Иванов и бившият капитан на България Васил Божиков. Пламен Петров ще отговаря за подготовката на вратарите, както и анализаторът Антонио Петков.

За последно Рибарски бе асистент в Ботев Пловдив. Във визитката си има 7 години в Берое, където е и бил със статут на директор на академията, помощник-треньор и треньор на U19. По-късно става част от ЦСКА 1948, където е асистент преди да изведе дублиращия отбор до шампионска титла във Втора лига през сезон 2022/23. Рибарски печели бронзови медали с първия отбор на ЦСКА 1948, извежда тима до участие в Лигата на конференциите.

40-годишният спец от Стара Загора бе старши и на Крумовград, както и помощник на Арда.

Дебютът на новия щаб на България U19 е в Молдова, където предстоят два приятелски мача с домакините. Първата среща е на 11 октомври (събота) от 15:00 часа. Вторият двубой е 3 дни по-късно от 10:00 часа.