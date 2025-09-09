Б ългaрският футболeн cъюз потвърди, че Илиан Илиев вече не е национален селекционер на България.

Ето какво написаха от централата:

След разговори между Бългaрския футболeн cъюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.

БФC изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Бългaрският футболeн cъюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.

Три варианта за нов национален треньор