Б ившият футболист на Левски и Берое Тодор Христов стана треньор в Исландия. 38-годишният специалист беше назначен начело на Хьотур/Хугин. Договорът му е за три години. Новият отбор на Христов изпадна от второто ниво на футбола в Исландия през този сезон, след като събра едва 17 точки в 22 мача.

Тодор Христов има сериозен опит като футболист в страната. През 2014 година той преминава във Викингур, а след това играе и за Енхиери. След края на кариерата си той е треньор в школата на ИБВ Вестманеяр, след което поема и женския тим на клуба.

