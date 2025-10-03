С портният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира селекционния процес в клуба. "Има много процеси, които са ясно доказателство за това, че в ЦСКА трябва да има психически подготвени хора. В момента на моето назначаване аз получих десетки обаждания от легендарни за синята публика личности, които ми пожелаха успех и които казаха, че макар да сме в различни лагери, заради мен ще имат някакъв сантимент към ЦСКА", сподели шефът на "червените" пред "Код спорт".

"Имаше много нереални заплати и от това се получи дисбаланс, който постави всички ни под това напрежение в момента. Много хора не им се иска ЦСКА да направи добра селекция. И, може би, думата "извиняваме се" на привържениците, или по-скоро изразът, започва да се изтърква", каза още Величков.

Той засегна и темата за базите, които клубът гради – новият стадион и тази за школата. "ЦСКА е клуб, който инвестира страшно много в бъдещето. В бъдещето на клуба и, по-смело казано, в бъдещето на спорта в София, в България", завърши бившият футболист.

