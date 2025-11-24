Б ившият президент на БФC – Бoрислав Михайлoв, е постъпил в болница, съобщиха колегите от „Блиц“.

62-годишният бивш вратар се е почувствал зле в дома си късно вечер в неделя и по спешност е откаран в столичната клиника „Токуда“.

Засега няма повече детайли относно състоянието на 62-годишната легенда на Левски и българския футбол, но информациите са, че става въпрос за инсулт.

В последните години Бoрислав Михайлoв стои настрани от футболния живот у нас, особено след като дългогодишното му управление на БФC приключи през 2023 г.