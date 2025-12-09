В пловдивския Ботев все още не са започнали преговори за подновяване на договорите на поне двама от футболистите от основния състав, чийто договори изтичат през лятото. Става дума за Николай Минков и Емануел Оджо. Двамата са твърди титуляри в схемата на Димитър Димитров и той държи те да останат в отбора не само за пролетния сезон.

Според източници от „Колежа“, разговори с Минков ще бъдат проведене веднага след последния мач за сезона – срещу Спартак във Варна за Купата на България. И най-вероятно Минков ще продължи да носи „жълто-черния“ екип. По-сложно е положението с Емануел Оджо. Дефанзивният халф бе привлечен от бившия собственик на клуба Антон Зингаревич от неговия клуб Виста. Възможно е под натиска на бившето ръководство на Ботев Оджо да откаже да поднови договора си и да си тръгне от Пловдив.

Очаква се в дните преди Коледа от Ботев да внесат повече яснота относно селекцията, като преди това ще се състои среща между треньора Димитър Димитров, финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов и спортния директор Иван Цветанов. Тримата ще решат какво е нужно на отбора за пролетния дял на първенството, както и за зимната подготовка. Голям проблем за клуба е все още действащата забрана от ФИФА за трансфери. Възможно е тя да падне до Нова година, но ако не се платят задълженията по нея, нещата на „Колежа“ ще станат доста притеснителни.

Още по темата четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX