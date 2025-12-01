И ван Цветанов е новият спортен директор на Ботев Пловдив, обявиха от клуба. До момента той беше шеф на школата на "канарчетата".

„ПФК Ботев Пловдив има удоволствието да обяви назначаването на Иван Цветанов като нов Спортен директор на клуба.

Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин - с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред - доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.

Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото - сред най-силните.

Само Ботев!“, написаха от клуба.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX