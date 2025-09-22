С амуел Калу е попълнение №17 в лятната селекция на Ботев Пловдив. Офанзивният играч парафира дългосрочен контракт с „канарчетата“, съобщиха от клуба.

28-годишният футболист впечатлява със своята визитка. В кариерата си Калу е носил екипите на Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана. Фланговият играч има мачове във Висшата лига и Лига 1, както и в Шампионска лига и Лига Европа.

До момента Самуел Калу е записал 17 срещи за националния отбор на Нигерия, в които е реализирал едно попадение.

